Numri i të vdekurve nga stuhia në Kashmir rritet në 65, intensifikohet operacioni i shpëtimit për të zhdukurit
Operacionet e shpëtimit janë intensifikuar pas një katastrofe si pasojë e stuhisë në Xhamu dhe Kashmir të administruar nga India, që la të paktën 65 të vdekur dhe mbi 100 të plagosur, raporton Anadolu.
“Numri i të vdekurve është rritur në 65, me qindra ende të zhdukur”, tha një zyrtar i lartë i policisë për Anadolu, duke shtuar se shumë trupa janë gjetur dhe identifikuar, ndërsa dhjetëra njerëz janë shtruar në spital për lëndime dhe probleme të tjera.
Një rrebesh i papritur dhe i rrëmbyeshëm goditi fshatin Chositi pranë Faltores Machail Mata në zonën Padder Tashoti të qarkut Kishtwar, në një rrugë pelegrinazhi hindu, duke shkaktuar përmbytje të menjëhershme që përfshinë një kuzhinë të komunitetit, një pikë sigurie dhe struktura të tjera.
“Është një fatkeqësi e madhe, numri i njerëzve nën rrënoja është ende i pasigurt, ne po bëjmë çdo përpjekje për të shpëtuar jetë”, tha zyrtari.
Më herët, zyrtari më i lartë i zgjedhur i rajonit, Omar Abdullah, konfirmoi se shumë njerëz ishin të zhdukur, por nuk dha një numër specifik.
Kryeministri indian, Narendra Modi dhe politikanë të tjerë shprehën hidhërim për incidentin dhe premtuan mbështetje të plotë për viktimat.
“Situata po monitorohet nga afër. Operacionet e shpëtimit dhe ndihmës janë duke u zhvilluar. Çdo ndihmë e mundshme do t’u ofrohet atyre që kanë nevojë”, tha Modi pas incidentit që ndodhi dje.
Zyrtarët thanë se disa makina për zhvendosjen e dheut të kërkuara nga administrata e qarkut iu bashkuan operacionit për të lëvizur gurë gjigantë, pemë të shkulura dhe shtylla elektrike, me qëllim për të përshpejtuar operacionin e shpëtimit dhe ndihmës.
Vullnetari lokal Adil Ahmad tha për Anadolu se rreth 100-200 njerëz dyshohet se janë ende nën rrënoja.
“Numrat mund të jenë më të mëdhenj pasi kishte mbi 200 njerëz që hanin drekë në kuzhinën e komunitetit në atë kohë kur ra stuhia”, tha Ahmad.
Farooq Abdullah, ish-kryeministri i rajonit, u tha gazetarëve se ai ka frikë se mund të ketë mbi 500 njerëz ende nën rrënoja.
Sipas zyrtarëve, të paktën 16 shtëpi banimi dhe ndërtesa qeveritare, tre tempuj, katër mullinj uji, një urë me gjatësi 30 metra dhe mbi një duzinë automjetesh gjithashtu u dëmtuan nga përmbytjet e menjëhershme.
Disa raporte sugjeruan se më shumë se një mijë njerëz ishin në vend kur stuhia goditi fshatin, nga ku pelegrinët hindu do të ecnin drejt faltores së tyre.