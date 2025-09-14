Numri i të vdekurve nga shpërthimi i një cisterne në Meksikë rritet në 13
Numri tragjik i të vdekurve nga shpërthimi i cisternës në Meksikë në mes të javës ka arritur në 13, sipas zyrës së kryetarit të bashkisë. Disa persona pësuan djegie të shkallës së dytë dhe të tretë kur një kamion që transportonte gati 50,000 litra benzinë shpërtheu papritur të mërkurën në lagjen me popullsi të dendur të Iztapalapës. Dyzet persona të plagosur po trajtoheshin ende në spitalet e qytetit të shtunën.
Midis të vdekurve të fundit ishte Alicia Matias, 49 vjeç, të cilën shtypi meksikan e quajti “gjyshja-heroinë” ndërsa mbronte mbesën e saj dyvjeçare me trupin e saj gjatë shpërthimit. Një nga imazhet më tronditëse të tragjedisë ishte Matias duke mbajtur vajzën e vogël në krahë, duke kërkuar ndihmë, pavarësisht faktit se ajo kishte pësuar djegie në 90% të trupit të saj.
“Akti i saj i dashurisë la një gjurmë të thellë”, shkroi të shtunën në platformën X, kryetarja e bashkisë së Qytetit të Meksikos, Clara Brugada.
Hetuesit thonë se aksidenti ka të ngjarë të ketë ndodhur për shkak se kamioni po ecte me shpejtësi dhe mund të ketë goditur një objekt që shpoi rezervuarin. Bruganda tha se qeveria e saj do të kërkojë të zbatojë rregullore të reja për autocisternat e karburantit që operojnë në qytetin me 9.2 milionë banorë për të parandaluar aksidente të ngjashme në të ardhmen.