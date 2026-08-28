Numri i të vdekurve nga përmbytjet në Nepal rritet në 472, mbi 1 mijë të zhdukur
Numri i të vdekurve nga përmbytjet shkatërruese në Nepal është rritur në 469, sipas shifrave të së premtes nga The Kathmandu Post, transmeton Anadolu.
Kina konfirmoi tre vdekje në Rajonin Autonom Xizang jugperëndimor, i njohur edhe si Tibet, duke e çuar numrin e të vdekurve në 472.
Një total prej 667 personash, përfshirë shtetas të huaj, rezultojnë të zhdukur në Nepal të enjten vonë, sipas Bordit të Turizmit të Nepalit. Pekini tha se më shumë se 550 persona, përfshirë 260 shtetas të huaj, janë të zhdukur në Tibet.
Përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut goditën Nepalin verior dhe qendror të mërkurën herët, duke përfshirë komunitetet përgjatë lumenjve Bhotekoshi dhe Trishuli, dhe duke marrë me vete njerëz dhe mbeturina poshtë lumit.
Ato rrëmbyen shtëpi, ura, rrugë dhe infrastrukturë tjetër, ndërsa lanë komunitetet dhe udhëtarët të izoluar nga pjesa tjetër e vendit.
Ekipet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë operacionet, me Ushtrinë Nepaleze, Policinë e Nepalit dhe Forcën e Armatosur të Policisë të vendosura për përpjekjet e kërkim-shpëtimit dhe evakuimit.
Helikopterët janë përdorur për të arritur në zona të izoluara dhe për të evakuuar të mbijetuarit, ndërsa ekipet tokësore vazhdojnë të kërkojnë brigjet e lumenjve dhe vendbanimet në rrjedhën e poshtme.
Bordi i turizmit tha se po vazhdon të verifikojë vendndodhjen e turistëve dhe udhëtarëve që ishin ose po kalonin nëpër Rasuwa, Nuwakot dhe Dhading kur goditën përmbytjet.
Përmbytjet dëmtuan gjithashtu rëndë lidhjet e transportit dhe infrastrukturën tjetër, duke komplikuar përpjekjet e shpëtimit në zonat e prekura.