Numri i të vdekurve nga Ebola në Kongo shkon në 200, rritet frika për një epidemi masive
Numri i të vdekurve nga virusi Ebola kaloi shifrën 200 të enjten, ndërsa infeksionet u rritën në shpërthimin në Republikën Demokratike të Kongos në lindje, thanë të enjten Qendrat Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC) në një përditësim.
Rastet e konfirmuara të sëmundjes janë rritur në 875, përfshirë 202 vdekje që nga shpallja e shpërthimit më 15 maj, me një shkallë vdekshmërie prej 23%, treguan të dhënat e CDC-së për Afrikën.
Virusi po përhapet në provincat lindore të Iturit, Kivusë Veriore dhe Kivusë Jugore, me Iturin që përbën gati 95% të rasteve.
Ndërkohë, 19 raste, përfshirë dy vdekje, janë konfirmuar në Ugandën fqinje.
Kapaciteti i testimit dhe mbikëqyrja dixhitale janë shkallëzuar për të mbyllur boshllëkun e zbulimit, tha Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve të Afrikës.
Drejtori i Përgjithshëm i Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) për Afrikën, Jean Kaseya, ka paralajmëruar se shpërthimi mund të jetë më i keq se ai që u pa në epideminë e Afrikës Perëndimore të viteve 2014-2016 që vrau më shumë se 11,000 njerëz në Guine, Liberi dhe Sierra Leone, nëse transmetimi nuk vihet nën kontroll shumë shpejt.
Ministri i Shëndetësisë i Kongos, Roger Kamba, vizitoi të enjten kryeqytetin provincial të Iturit, Bunia, për të vlerësuar progresin e reagimit, vështirësitë e hasura dhe strategjitë e reja për të përshpejtuar kontrollin e sëmundjes.
Shkencëtarët nga Departamenti i Laboratorit Kombëtar të Shëndetit dhe Shërbimeve Diagnostikuese të Ministrisë së Shëndetësisë të Ugandës dhe nga Instituti Kombëtar i Kërkimeve Biomjekësore i Kongos thanë se lloji aktual, Ebola Bundibugyo, erdhi nga një përhapje e re në jetën e egër, duke përjashtuar mundësinë që ai të mund të lidhet me një shpërthim të vjetër që mbeti i fshehur ose vazhdoi të përhapet pa u zbuluar.