Numri i të vdekurve nga Ebola në Kongo shkon në 200, rritet frika për një epidemi masive

Numri i të vdekurve nga Ebola në Kongo shkon në 200, rritet frika për një epidemi masive

Numri i të vdekurve nga virusi Ebola kaloi shifrën 200 të enjten, ndërsa infeksionet u rritën në shpërthimin në Republikën Demokratike të Kongos në lindje, thanë të enjten Qendrat Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC) në një përditësim.

Rastet e konfirmuara të sëmundjes janë rritur në 875, përfshirë 202 vdekje që nga shpallja e shpërthimit më 15 maj, me një shkallë vdekshmërie prej 23%, treguan të dhënat e CDC-së për Afrikën.

Virusi po përhapet në provincat lindore të Iturit, Kivusë Veriore dhe Kivusë Jugore, me Iturin që përbën gati 95% të rasteve.

Ndërkohë, 19 raste, përfshirë dy vdekje, janë konfirmuar në Ugandën fqinje.

Kapaciteti i testimit dhe mbikëqyrja dixhitale janë shkallëzuar për të mbyllur boshllëkun e zbulimit, tha Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve të Afrikës.

Drejtori i Përgjithshëm i Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) për Afrikën, Jean Kaseya, ka paralajmëruar se shpërthimi mund të jetë më i keq se ai që u pa në epideminë e Afrikës Perëndimore të viteve 2014-2016 që vrau më shumë se 11,000 njerëz në Guine, Liberi dhe Sierra Leone, nëse transmetimi nuk vihet nën kontroll shumë shpejt.

Ministri i Shëndetësisë i Kongos, Roger Kamba, vizitoi të enjten kryeqytetin provincial të Iturit, Bunia, për të vlerësuar progresin e reagimit, vështirësitë e hasura dhe strategjitë e reja për të përshpejtuar kontrollin e sëmundjes.

Shkencëtarët nga Departamenti i Laboratorit Kombëtar të Shëndetit dhe Shërbimeve Diagnostikuese të Ministrisë së Shëndetësisë të Ugandës dhe nga Instituti Kombëtar i Kërkimeve Biomjekësore i Kongos thanë se lloji aktual, Ebola Bundibugyo, erdhi nga një përhapje e re në jetën e egër, duke përjashtuar mundësinë që ai të mund të lidhet me një shpërthim të vjetër që mbeti i fshehur ose vazhdoi të përhapet pa u zbuluar.

MARKETING

Të ngjajshme

Macron: Nuk besoj se lufta midis SHBA-së dhe Iranit ka mbaruar plotësisht

Macron: Nuk besoj se lufta midis SHBA-së dhe Iranit ka mbaruar plotësisht

Izraeli shton sulmet në Liban, humbin jetën 15 persona

Izraeli shton sulmet në Liban, humbin jetën 15 persona

Anulohen bisedimet e planifikuara për sot mes SHBA-së dhe Iranit në Zvicër

Anulohen bisedimet e planifikuara për sot mes SHBA-së dhe Iranit në Zvicër

Parashikimi i motit për sot në Maqedoninë e Veriut

Parashikimi i motit për sot në Maqedoninë e Veriut

Meshkujt në Maqedoni vdesin mesatarisht në moshën 72.2 vjeç, ndërsa gratë në moshën 76.6 vjeç

Meshkujt në Maqedoni vdesin mesatarisht në moshën 72.2 vjeç, ndërsa gratë në moshën 76.6 vjeç

Hezbollahu thotë se Izraeli ka “60 ditë” për t’u tërhequr nga Libani

Hezbollahu thotë se Izraeli ka “60 ditë” për t’u tërhequr nga Libani