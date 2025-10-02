Numri i punëtorëve në industri është zvogëluar për 3.8%

Numri i punëtorëve në industri është zvogëluar për 3.8%

Numri i punëtorëve në industri në periudhën janar – gusht të vitit 2025 krahasuar me periudhën janar – gusht të vitit 2024, është zvogëluar për 3.8%.

Numri i punëtorëve në sektorin Minierat dhe gurorët gjatë muajit gusht të vitit 2025, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rënie për 1.7 % në sektorin Industria përpunuese për 2.7 %, ndërsa në sektorin Furnizime me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar për 0.6 %.

Sipas grupeve kryesore industriale, numri i të punësuarve në industri gjatë muajit gusht të vitit 2025, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rënie tek Energjia për 1.8 %  Prodhimet kapitale për 7.1 %, dhe Prodhime jo të qëndrueshme për konsum të gjërë për 2.2 %, ndërsa rritje vërehet te Prodhime të qëndrueshme për konsum të gjerë për 7.3 % dhe Produktet intermediare, përveç energjisë për 1.0% .

MARKETING

Të ngjajshme

Rama sqaron deklaratën në samit: Ishte një shaka miqësore, jo deklaratë politike

Rama sqaron deklaratën në samit: Ishte një shaka miqësore, jo deklaratë politike

Zelensky shpjegon pse Hungaria po bllokon anëtarësimin e Ukrainës në BE

Zelensky shpjegon pse Hungaria po bllokon anëtarësimin e Ukrainës në BE

OBSh: Mbi 40.000 banorë të Gazës kanë lëndime me pasoja të përhershme

OBSh: Mbi 40.000 banorë të Gazës kanë lëndime me pasoja të përhershme

Zjarr në një hotel në Kosta Rika, 5 viktima dhe disa të plagosur

Zjarr në një hotel në Kosta Rika, 5 viktima dhe disa të plagosur

Raporti i OBSH: Më shumë se 10 mijë fëmijë në Gaza kanë mbetur të lënduar

Raporti i OBSH: Më shumë se 10 mijë fëmijë në Gaza kanë mbetur të lënduar

Alarm për bomba në 807 shkolla në Serbi

Alarm për bomba në 807 shkolla në Serbi