Numri i personave me grip në Maqedoni është pesëfishuar krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar
Numri i personave të infektuar me grip dhe sëmundje të ngjashme me gripin është rritur ndjeshëm në javën e parë të vitit të ri, madje në krahasim me vitin e kaluar shifra është pesëfishuar, tregon raporti i fundit nga epidemiologët e Institutit të Shëndetit Publik (ISHP). Gjatë javës së parë të vitit 2026, u regjistruan gjithsej 1.725 raste, që është 2.2 herë më shumë se në javën e kaluar. Krahasuar me të njëjtën periudhë të sezonit të kaluar, pra javën e parë të janarit, numri i personave të infektuar është rritur me më shumë se pesë herë, dhe krahasuar me lakoren tipike të epidemisë, rritja është pothuajse 39 përqind. Kështu, incidenca në nivel kombëtar është mbi kufirin e aktivitetit mesatar të virusit të gripit, gjë që tregon hyrjen në një fazë më intensive të sezonit.
Sipas shifrave të ISHP-së, fëmijët janë më të prekur nga gripi dhe sëmundjet e ngjashme me gripin.
“Incidenca më e lartë është regjistruar tek fëmijët e moshës 5 deri në 14 vjeç, ku arrin në 287.7 raste për 100.000 banorë. Nga numri i përgjithshëm i pacientëve, 749 persona janë të moshës 15 deri në 64 vjeç, 618 janë fëmijë të moshës 5 deri në 14 vjeç, 229 janë fëmijë të moshës 0 deri në 4 vjeç dhe 129 janë persona mbi 65 vjeç”, thuhet në raportin e ISHP-së.
Numri më i madh i rasteve të gripit është në Shkup (716 raste), e ndjekur nga Tetova me 339 raste, Kumanova 150 dhe Velesi 109. Aktivitet shumë i lartë i gripit është regjistruar në Dibër, i lartë në Veles dhe Tetovë.
Që nga fillimi i sezonit 2025/2026, janë regjistruar gjithsej 3.825 raste, që është 2.8 herë më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Sipas epidemiologëve, numri pritet të rritet në javët në vijim. Përqindja e mostrave pozitive laboratorike ka qenë mbi 10 përqind për katër javë rresht, duke treguar një intensitet të lartë të virusit.
Autoritetet shëndetësore u bëjnë thirrje qytetarëve të respektojnë masat e përgjithshme parandaluese – shmangien e turmave, larjen e shpeshtë të duarve, ajrosjen e rregullt të dhomave, veshjet e ngrohta dhe pijet e nxehta, në mënyrë që të zvogëlohet rreziku i infeksionit.
Sipas të dhënave nga Drejtorisë së Shëndetit Elektronik, që nga fillimi i fushatës së vaksinimit, gjithsej 77.119 persona janë vaksinuar me vaksina falas, dhe gjithsej 1,812 persona janë vaksinuar me vaksina komerciale.