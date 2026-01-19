Numri i lindjeve në Kinë kap shifrat më të ulëta në historinë e vendit, popullsia e superfuqisë aziatike bie për të katërtin vit radhazi
Popullsia e Kinës ra për të katërtin vit radhazi në vitin 2025, duke arritur një nivel rekord të ulët pavarësisht masave qeveritare për të inkurajuar lindjet.
Shkalla e lindjeve në vend ra në 5.63 për 1,000 banorë, niveli më i ulët që kur Partia Komuniste mori pushtetin në vitin 1949, ndërsa shkalla e vdekshmërisë u rrit në 8.04 për 1,000 banorë, më e larta që nga viti 1968, sipas të dhënave të publikuara sot.
Kjo do të thotë që popullsia e Kinës ka rënë me 3.39 milionë, duke arritur në 1.4 miliardë në fund të vitit 2025, një rënie më e shpejtë se viti i kaluar.
Kina ka një nga normat më të ulëta të fertilitetit në botë, me rreth një lindje për grua, nën shkallën e zëvendësimit prej 2.1 të Koresë së Jugut.
E përballur me një popullsi në plakje dhe një ekonomi të ngadaltë, siç raporton BBC, Kina po përpiqet të inkurajojë më shumë të rinj të martohen dhe të kenë fëmijë.
Në vitin 2016, ajo shfuqizoi politikën e një fëmije dhe e zëvendësoi atë me një limit prej dy fëmijësh. Kur kjo nuk çoi në një rritje të qëndrueshme të lindjeve, autoritetet njoftuan në vitin 2021 se do të lejonin deri në tre fëmijë për çift.
Në një vendim më të fundit, Kina u ofron prindërve 3,600 juanë për çdo fëmijë nën moshën tre vjeç. Disa provinca ofrojnë pagesa dhe përfitimet e tyre për foshnjat, siç është leja e zgjatur e lindjes.
Disa nga stimujt kanë qenë të diskutueshëm, siç është një taksë prej 13% mbi kontraceptivët (prezervativët, pilulat, etj.) që ka ngritur shqetësime në lidhje me shtatzënitë e padëshiruara dhe shkallën e infeksionit HIV.
Kina është një nga vendet më të shtrenjta për të rritur një fëmijë, sipas një raporti të vitit 2024 nga Instituti YuWa i Kërkimeve Demografike në Pekin.
Ekspertët e Kombeve të Bashkuara besojnë se popullsia e Kinës do të vazhdojë të bjerë, duke vlerësuar se vendi do të humbasë më shumë se gjysmën e popullsisë së saj aktuale deri në vitin 2100.