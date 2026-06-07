Numërohen mbi 99% të votave, ky është rezultati sipas KQZ-së

Numërohen mbi 99% të votave, ky është rezultati sipas KQZ-së

Sipas të dhënave të fundit preliminare të publikuara nga KQZ-ja kur janë numëruar mbi 99 për qind të vendvotimeve, Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 42,94% të votave (296,930 vota).

Në vend të dytë është Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 21,05% (145,527 vota), e ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me 17,63% (121,888 vota).

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka siguruar 7,18% të votave (49,665 vota), ndërsa Lista Srpska rritet në 6,15% (42,496 vota).

Nga 1,959,962 qytetarë të regjistruar, kanë votuar 720,204, duke e çuar pjesëmarrjen në 36,75%.

Procesi i numërimit është përfunduar në 99,12% të vendvotimeve.

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