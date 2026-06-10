Numërohen 70% e votave për deputetë, këta janë kandidatët më të votuar nëpër parti

Numërohen 70% e votave për deputetë, këta janë kandidatët më të votuar nëpër parti

70% e votave për deputetë janë numëruar tashmë. Rezultatet janë procesuar tashmë në webfaqen e KQZ-së.

Të dhënat janë nga 1 mijë e 751 vendvotime të procesuara nga 2 mijë e 498 vendvotime sa janë gjithsej.

Nga rezultatet e deritashme, Kreu i VV’së Albin Kurti ka mbi 166 mijë vota, ai i PDK’së, Bedri Hamza mbi 82 mijë, ai i LDK’së rrreth 50 mijë euro, ndërsa ai i AAK’së, Ardian Gjini mbi 21 mijë euro.

Më poshtë gjeni dhjetë kandidatët më të votuar nga secila parti:

VV:

1.[1] ALBIN KURTI 166,512 Vota

2.[2] GLAUK KONJUFCA 130,757 Vota

3.[5] ALBULENA HAXHIU 75,854 Vota

4.[6] HEKURAN MURATI 65,776 Vota

5.[3] DONIKA GËRVALLA- SCHËARZ 61,665 Vota

6.[7] XHELAL SVEÇLA 49,773 Vota

7.[4] AVNI DEHARI 45,537 Vota

8.[9] HAJRULLA ÇEKU 41,960 Vota

9.[8] MIMOZA KUSARI LILA 41,905 Vota

10.[16] EJUP MAQEDONCI 37,845 Vota

PDK:

1.[1] BEDRI HAMZA 82,237 Vota

2.[4] PËRPARIM GRUDA 51,171 Vota

3.[5] ARIAN TAHIRI 44,530 Vota

4.[2] URAN ISMAILI 39,910 Vota

5.[9] SALA JASHARI 27,694 Vota

6.[3] VLORA ÇITAKU 27,524 Vota

7.[12] GANIMETE MUSLIU 21,457 Vota

8.[8] ARBEN MUSTAFA 19,426 Vota

9.[10] ENVER HOXHAJ 18,981 Vota

10.[16] MERGIM LUSHTAKU 18,801 Vota

LDK:

1.[1] VJOSA OSMANI SADRIU 54,825 Vota

2.[2] LUMIR ABDIXHIKU 49,635 Vota

3.[4] DOARSA KICA XHELILI 38,397 Vota

4.[12] HYKMETE BAJRAMI 30,265 Vota

5.[11] AVDULLAH HOTI 27,760 Vota

6.[8] UKË RUGOVA 23,336 Vota

7.[3] KUJTIM SHALA 23,269 Vota

8.[10] ANTON QUNI 18,347 Vota

9.[17] ARMEND ZEMAJ 16,578 Vota

10.[5] LUTFI HAZIRI 16,543 Vota

AAK:

1.[1] ARDIAN GJINI 29,119 Vota

2.[11] RAMUSH HARADINAJ 26,224 Vota

3.[50] DAUT HARADINAJ 20,016 Vota

4.[2] BESNIK TAHIRI 17,213 Vota

5.[4] BEKË BERISHA 14,101 Vota

6.[7] BURIM RAMADANI 12,584 Vota

7.[3] TIME KADRIJAJ 12,369 Vota

8.[10] AGIM ÇEKU 11,136 Vota

9.[5] ARBER TOLAJ 10,469 Vota

10.[6] ALBANA BYTYQI 6,974 Vota.

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