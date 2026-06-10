Numërohen 70% e votave për deputetë, këta janë kandidatët më të votuar nëpër parti
70% e votave për deputetë janë numëruar tashmë. Rezultatet janë procesuar tashmë në webfaqen e KQZ-së.
Të dhënat janë nga 1 mijë e 751 vendvotime të procesuara nga 2 mijë e 498 vendvotime sa janë gjithsej.
Nga rezultatet e deritashme, Kreu i VV’së Albin Kurti ka mbi 166 mijë vota, ai i PDK’së, Bedri Hamza mbi 82 mijë, ai i LDK’së rrreth 50 mijë euro, ndërsa ai i AAK’së, Ardian Gjini mbi 21 mijë euro.
Më poshtë gjeni dhjetë kandidatët më të votuar nga secila parti:
VV:
1.[1] ALBIN KURTI 166,512 Vota
2.[2] GLAUK KONJUFCA 130,757 Vota
3.[5] ALBULENA HAXHIU 75,854 Vota
4.[6] HEKURAN MURATI 65,776 Vota
5.[3] DONIKA GËRVALLA- SCHËARZ 61,665 Vota
6.[7] XHELAL SVEÇLA 49,773 Vota
7.[4] AVNI DEHARI 45,537 Vota
8.[9] HAJRULLA ÇEKU 41,960 Vota
9.[8] MIMOZA KUSARI LILA 41,905 Vota
10.[16] EJUP MAQEDONCI 37,845 Vota
PDK:
1.[1] BEDRI HAMZA 82,237 Vota
2.[4] PËRPARIM GRUDA 51,171 Vota
3.[5] ARIAN TAHIRI 44,530 Vota
4.[2] URAN ISMAILI 39,910 Vota
5.[9] SALA JASHARI 27,694 Vota
6.[3] VLORA ÇITAKU 27,524 Vota
7.[12] GANIMETE MUSLIU 21,457 Vota
8.[8] ARBEN MUSTAFA 19,426 Vota
9.[10] ENVER HOXHAJ 18,981 Vota
10.[16] MERGIM LUSHTAKU 18,801 Vota
LDK:
1.[1] VJOSA OSMANI SADRIU 54,825 Vota
2.[2] LUMIR ABDIXHIKU 49,635 Vota
3.[4] DOARSA KICA XHELILI 38,397 Vota
4.[12] HYKMETE BAJRAMI 30,265 Vota
5.[11] AVDULLAH HOTI 27,760 Vota
6.[8] UKË RUGOVA 23,336 Vota
7.[3] KUJTIM SHALA 23,269 Vota
8.[10] ANTON QUNI 18,347 Vota
9.[17] ARMEND ZEMAJ 16,578 Vota
10.[5] LUTFI HAZIRI 16,543 Vota
AAK:
1.[1] ARDIAN GJINI 29,119 Vota
2.[11] RAMUSH HARADINAJ 26,224 Vota
3.[50] DAUT HARADINAJ 20,016 Vota
4.[2] BESNIK TAHIRI 17,213 Vota
5.[4] BEKË BERISHA 14,101 Vota
6.[7] BURIM RAMADANI 12,584 Vota
7.[3] TIME KADRIJAJ 12,369 Vota
8.[10] AGIM ÇEKU 11,136 Vota
9.[5] ARBER TOLAJ 10,469 Vota
10.[6] ALBANA BYTYQI 6,974 Vota.