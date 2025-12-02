Numër katastrofal! Për 24h orë janë regjistruar mbi 110 mijë shkelje nga “Safe City”

Numër katastrofal! Për 24h orë janë regjistruar mbi 110 mijë shkelje nga “Safe City”

Ministri i Punëve të Brendshëm, Pançe Toshkovski, ka deklaruar se në 24 orët e fundit janë regjistruar 110 mijë shkelje të rregullave në trafik nga sistemi “Safe City”, raporton SHENJA.

Ministri tha se ky është një numër katastrofal  ndërsa ka të bëj vetëm me qytetin e Shkupit.

“Nëse më kujtohet mirë  rreth 1000 shkelje kanë të bëjnë me mos regjistrimin e makinave, numër katastrofal. Diku 5000 mijë shkelje mendojë se ishin për kalim në të kuqe-numër katastrofal… por më e tmerrshmja është se mbi 90% nga numri i shkeljeve është tejkalimi i shpejtësisë”, tha ministri Toshkovski. /SHENJA/

