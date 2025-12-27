Nuk ndalen sulmet ruse në rajonin e Kievit, disa të plagosur dhe dëme në infrastrukturë
Forcat ruse kanë sulmuar disa rrethe të rajonit të Kievit, duke shkaktuar dëme në ndërtesa banimi, kantiere ndërtimi dhe biznese, si dhe duke lënë disa persona të plagosur, njoftuan autoritetet ukrainase.
Administrata Ushtarake Rajonale e Kievit bëri të ditur përmes një postimi në Telegram, të cituar nga Ukrinform, se sulmet kishin në shënjestër infrastrukturën dhe zonat e banuara. “Vendi terrorist vazhdon të zhvillojë luftë kundër popullsisë civile. Armiku po sulmon qëllimisht infrastrukturën kritike dhe shtëpitë,” thuhet në deklaratë.
Sipas kryetarit të bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, katër persona u plagosën nga sulmet ruse më 27 dhjetor. “Katër viktima kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Tre prej tyre janë shtruar në spital, ndërsa një ka marrë trajtim ambulator,” shkroi Klitschko në Telegram. Ai shtoi se një zjarr shpërtheu në një pikë karburanti në lagjen Holosiivskyi.
Në lagjen Obolonskyi, mbeturina nga sulmi ranë mbi një kooperativë verore, ndërsa në Desnyanskyi mbetjet ranë në një zonë të hapur. Autoritetet konfirmuan se të gjitha shërbimet e emergjencës janë në terren. Një person nga rajoni Ivano-Frankivsk u plagos ndërsa po drejtonte një kamion gjatë sulmit dhe u shtrua në spital për trajtim mjekësor.