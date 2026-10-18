“Nuk më mundni dot me zgjedhje”, Rama: Nga vezët dhe uji kaluat te gurët, shteti nuk dorëzohet para kësaj
Kryeministri Edi Rama ka refuzuar sërish thirrjet për dorëheqjen e tij, duke argumentuar se largimi i qeverisë në këtë moment mund të ndikojë në procesin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.
Gjatë një komunikimi të drejtpërdrejtë në rrjetet sociale, Rama deklaroi se në diskutim nuk është vetëm pushteti i tij, por edhe vijimi i procesit të integrimit evropian, përpara të cilës sic tha shteti nuk mund të dorëzohet pasi do të mbetet prapa me vite.
“Nuk është pushteti im këtu në lojë, është tryeza e negociatave në BE dhe shqiptarët duhet ta mendojnë shumë qartë: duan këtë apo duan BE-në? Do të thonë disa se do të ikësh ti dhe ne nuk do të shkojmë në BE. Nuk po them që po, patjetër, jeni një tufë të paaftësh për ta çuar vendin në BE, një tufë mediokrësh, ziliqarësh, që vetëm nxisni dhunë, se nuk më mundni dot me zgjedhje dhe ju ka ardhur dita te guri. E filluat me shishe uji, me vezë dhe arritët te guri, po le të themi që jeni po kaq të aftë. Negociatat janë deri në vitin 2027. Kalendari kërkon që çdo ditë të çojmë çfarë kemi bërë. Kjo ndërpritet. Nëse unë po iki dhe po lë të vijë ai neoballist apo neokomunist, do të duhet një kohë e gjatë. Nuk ndodh të dorëzohet shteti përpara kësaj, se nuk e merr veten me vite”, tha Rama.