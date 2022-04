“Nuk kam fjalë, jam i neveritur nga ky shtet”, tha babai i vajzës e cila u godit për vdekje tek “City Mall”!

Familjarët e vajzës Viktorija Nikollova e cila u godit për vdekje në afërsi të Q.T “City Mall”, vlerësojnë se vendimi për shoferin Jordan Gjorgiev për ta dënuar për tre vite burg, është njësoj sikurse të lirohet nga akuza.

Nëna e Viktorijës me lot në sy e priti vendiumin, ndërsa babai i saj tha se ata janë të tmerruar nga dënimi i shqiptuar.

“Nuk kam fjalë, jam i neveritur nga ky shtet, nga gjyqësori dhe për këtë shkak ka përqindje të lartë të cilët nuk kanë besim. Dicka tjetër nuk kam se cfarë të them, jemi të neveritur si familje me këtë aktvendim. Nuk kam fjalë të gjithë do ta braktisin këtë shtet”, tha babai i të ndjerës Viktorija, përcjell SHENJA.

Avokati i familjes së vajzës tha se do të ankohen ndaj vendimit dhe se shpresojnë që “Apeli do të jetë më serioze”.