Nuk ka vend në Manchester, Hojlund në shitje
Manchester United ka marr vendim përfundimtar për futbollistin Rasmus Hojlund.
Aventura e sulmuesit danez te ”djajtë e kuq” tashmë ka përfunduar.
Hojlund nuk do të jetë pjesë e skuadrës së Man United kundër Arsenalit, pasi nuk është pjesë e listës së trajnerit Ruben Amorim.
Sipas raportimeve, klubi i ka dërguar një mesazh 22-vjeçarit duke kërkuar largimin e tij.
United është i hapur për një marrëveshje të përhershme dhe gjithashtu huazimi, derisa Hojlund do të vlerësojë ofertat që ka.