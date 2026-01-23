Nuk ka më dyshime, ylli kroat pranë rikthimit te Interi/ Zbulohen detajet e marrëveshjes
Ivan Perisic është shumë pranë rikthimit në Inter, duke u bërë sërish pjesë e Nerazzurrëve pas një periudhe të shkurtër te PSV Eindhoven.
Sipas burimeve të besueshme, kroati ka arritur një marrëveshje me Interin dhe tani po pret që klubi holandez të japë “dritën jeshile” për transferimin e tij, pas përfundimit të angazhimit të tij në Ligën e Kampionëve.
PSV është ende duke bllokuar lëvizjen e tij deri në përfundimin e ndeshjes së fundit të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve, por Interi është i gatshëm të paguajë një kompensim për klubin holandez për të siguruar rikthimin e Perisic në Serie A. Ky është një negocim që pritet të kulmojë në ditët e fundit të afatit kalimtar të janarit.
Me përvojën e tij të madhe dhe histori suksesi në Serie A me Interin, rikthimi i Perisic mund të jetë një shtesë e fuqishme për skuadrën e Chivus në këtë pjesë të sezonit.