Nuk ka asnjë masë shtesë për KOVID-19, për tre ditë 899 raste të reja

Në tre ditët e fundit, Instituti i Shëndetit Publik regjistroi 899 raste të reja me Kovid 19 nga 2466 testime, por nuk u raportua asnjë vdekje. Nuk ka masa shtesë për Kovid-in. Masat për mbajtjen e detyrueshme të maskës mbrojtëse në transportin publik, institucionet shëndetësore, barnatoret dhe ambientet për kujdesin e të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara mbeten të vlefshme.

Nga gjithsej 2.719 raste aktive, numri më i madh është në Shkup – 1.390, ndërsa në Makedonska Kamenicë dhe Pehçevë nuk ka asnjë rast aktiv të virusit.

Në seancën e kaluar Komisioni për Sëmundje Infektive nuk ka miratuar masa restriktive shtesë. Sipas Komisionit, shteti ndodhet në një zonë të gjelbër me kapacitete të mjaftueshme për kujdesin ndaj pacientëve dhe nuk nevojiten masa kufizuese shtesë. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të kujdesen për shëndetin e tyre, të shmangin vizitat në hapësira të mbyllura dhe të paajrosura, përveç rasteve kur është urgjente. Në raste të tilla rekomandohet mbajtja e maskës mbrojtëse dhe mbajtja e distancës.

Nga Ndërmarrja Qarkulluese Publike (NQP) Shkup dje apeluan te qytetarët të cilët shfrytëzojnë transport publik t’i respektojnë rekomandimet për mbrojtje nga Kovid-19, gjegjësisht të mbajnë maskë mbrojtëse në autobus. Theksuan se nuk kanë ingerenca të ndalojnë hyrjen e udhëtarëve të cilët nuk kanë maska, as nuk kanë të drejtë t’i sanksionojnë.

Ndryshe, numri i banorëve më të moshuar të Kumanovës që vaksinohen me dozën e tretë apo të katërt kundër Kovid-19 është në rritje. Kompetentët nga qendra e vaksinimit “Tode Mendol” nga Qendra Shëndetësore kanë bërë të ditur dje se interesimi për vaksinim është rritur. Ata theksuan se çdo ditë vaksinohen rreth 50 persona me “fajzer”.

Mjekët apelojnë që të ndiqen rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë, të vaksinohen qytetarët mbi 60 vjeç, veçanërisht grupet e rrezikuara, ndërsa të tjerët t’i ndjekin masat parandaluese. Rekomandim është që vaksinimi ndërmjet dozës së tretë dhe të katërt të jetë të paktën katër muaj.

Në mbledhjen e fundit të mbajtur nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive të premten e kaluar, është diskutuar edhe çështja e disponueshmërisë së testeve për Kovid-19, me rekomandim për dyfishimin e kapaciteteve testuese të institucioneve përgjegjëse për të.

“Sipas metodologjisë për përcaktimin e rrezikut nga Kovid-19, merren parasysh edhe përqindja e rasteve të shtruara në spital, përqindja e shtretërve spitalorë falas, si dhe numri i të sëmurëve rëndë dhe vdekjeve nga Kovid-19. Është konstatuar se Maqedonia e Veriut ndodhet në një zonë të gjelbër me ambiente të mjaftueshme për kujdesin e pacientëve me Kovid-19. Rritja e numrit të rasteve të reja është 79,9 për qind, njoftoi Ministria e Shëndetësisë.

Deri më tani në vend janë kryer 2 098 561 teste për KOVID-19. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostikuar me KOVID-19 në vend që nga fillimi i epidemisë është 319.037, numri i të shëruarve është 306.979, ndërsa numri i të vdekurve është 9.339.