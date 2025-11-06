Nuk i ktheu telefonat zyrtarë, kallëzim penal ndaj ish-drejtoreshës së një shkolle të mesme në Kumanovë

Nuk i ktheu telefonat zyrtarë, kallëzim penal ndaj ish-drejtoreshës së një shkolle të mesme në Kumanovë

SPB Kumanovë ngriti kallëzim penal kundër V.T. (57) nga Kumanova për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale “përvetësim në detyrë”.

“E akuzuara, gjatë vitit 2024, në cilësinë e drejtoreshës së një shkolle të mesme në Kumanovë, përvetësoi dy telefona celularë në pronësi të shkollës, të cilët i ishin besuar për përdorim”.

“Pas përfundimit të mandatit të saj, ajo nuk ia ktheu telefonat, duke fituar kështu një dobi pasurore të paligjshme prej afërsisht 130.000 denarësh”, thonë nga SPB Kumanovë.

MARKETING

Të ngjajshme

KS-OKB-ja miraton rezolutë për të hequr presidentin dhe ministrin e brendshëm sirian nga lista e sanksioneve

KS-OKB-ja miraton rezolutë për të hequr presidentin dhe ministrin e brendshëm sirian nga lista e sanksioneve

Filloi aksioni për pastrimin e Shkupit, Gjorgjievsk: Larguam nga puna 371 persona, të hetohen keqpërdorimet në Higjienën Komunale

Filloi aksioni për pastrimin e Shkupit, Gjorgjievsk: Larguam nga puna 371 persona, të hetohen keqpërdorimet në Higjienën Komunale

Misioni i OKB-së kërkon që Izraeli të ndalojë sulmet ajrore në zonën e operacioneve në Libanin jugor

Misioni i OKB-së kërkon që Izraeli të ndalojë sulmet ajrore në zonën e operacioneve në Libanin jugor

Lideri i kompanisë farmaceutike humb ndjenjat gjatë konferencës së Trump

Lideri i kompanisë farmaceutike humb ndjenjat gjatë konferencës së Trump

Rutte: NATO nuk është më pas Rusisë në prodhimin e municioneve

Rutte: NATO nuk është më pas Rusisë në prodhimin e municioneve

KSHZ-ja i hodhi poshtë të 16 ankesat në lidhje me procedurat e votimit në Bërvenicë, Shuto Orizari dhe Karposh

KSHZ-ja i hodhi poshtë të 16 ankesat në lidhje me procedurat e votimit në Bërvenicë, Shuto Orizari dhe Karposh