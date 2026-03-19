Nuk është e qartë se kush po e drejton Iranin tani, thotë Netanyahu

Nuk është e qartë se kush po e drejton Iranin tani, thotë Netanyahu

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të enjten se mbetet e paqartë se kush po e drejton në mënyrë efektive Iranin, duke treguar pasigurinë rreth udhëheqësit të ri suprem të vendit dhe atë që ai e përshkroi si paqëndrueshmëri në rritje brenda udhëheqjes.

Duke iu përgjigjur një pyetjeje nga Jeremy Diamond i CNN nëse fushata e Izraelit mund të ketë efekt të kundërt duke fuqizuar linjat e ashpra dhe nëse kjo do të çojë në fund të fundit në ndryshimin e regjimit, Netanyahu pranoi pasigurinë rreth situatës brenda Iranit.

“Nuk jam i sigurt se kush po e drejton Iranin tani”, tha Netanyahu, duke shtuar se udhëheqësi i ri suprem, Mojtaba Khamenei, nuk është parë dhe SHBA-të pretendojnë se ai ishte plagosur dhe “shpërfytyruar” në një sulm.

Netanyahu gjithashtu sugjeroi se udhëheqja e Iranit mund të ketë vështirësi në konsolidimin e pushtetit pas zhvillimeve të fundit.

“Mbrojtja që kishte Khamenei nuk do t’i transferohet askujt tjetër”, tha ai, transmeton Telegrafi.

Ai tha se Izraeli po fillon të shohë “çarje” brenda udhëheqjes, duke i përshkruar ato si pjesë të një përpjekjeje më të gjerë për të dobësuar regjimin e vendit.

“Po përpiqemi t’i përhapim ato sa më shpejt të jetë e mundur”, shtoi kryeministri izraelit.

