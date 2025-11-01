Nuk e kursej fjalorin për një vit, Vuçiq sot u kërkon falje studentëve dhe protestuesve
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq u kërkoi falje për gjërat që ka thënë për studentët dhe demonstruesit, si dhe për të gjithë ata me të cilët nuk është pajtuar.
Me rastin e përvjetorit të rrëzimit të strehës në stacionin hekurudhor në Novi Sad, kur humbën jetën 16 persona, ai u shpreh ngushëllime familjeve dhe tha se nga atëherë “shteti ynë është tronditur”.
“Sot, me trishtim, dua të shkoj në kishë për ta lutur Zotin dhe të ndezë një qiri për secilin prej tyre; i ftoj njerëzit të bëjnë të njëjtën gjë. E di që në dhimbje disa njerëz gjejnë lehtësim në tubime – çdo njeri vajton në mënyrën që mendon se është më e mira, për sa kohë bëhet në paqe, unë e përkrah plotësisht këtë”, tha Vuçiq.
Ky i fundit shtoi se e kupton zemërimin e shumë njerëzve që ndjehen të pafuqishëm, pasi akoma nuk janë identifikuar fajtorët, e jo më të dënohen, raporton N1.
“Mund të konstatoj se pas një viti (që nga rrëzimi i kopshtit) shumë në shoqërinë tonë kanë bërë gabime serioze dhe të mëdha, përfshi edhe mua”, theksoi ai, “më vjen keq për disa nga gjërat që kam thënë. Ju kërkoj ndjesë për to”.
Vuçiq iu drejtua edhe atyre që duan të protestojnë “Kush dëshiron të protestojë, le të vazhdojë, por me më shumë respekt ndaj bashkëkombasve të vet me të cilët nuk pajtohen. Protesta vetë nuk është zëvendësim për dialog. Ajo është e mirë për të brohoritur slogane, por jo për të zgjidhur problemet. Një herë edhe njëherë, i ftoj ata që protestojnë të ulen në tavolinë, të shprehin dëshirat e tyre të jenë pjesë e diskutimit, jo përmes ultimatumesh, por si pjesë e bisedës”.
Në fund, ai përsëriti se duhet të kërkohet e vetmja e vërtetë, e mbështetur nga provat – jo e vërteta e një partie apo të tjetrit, por ajo që të gjithë duhet të jenë të gatshëm ta pranojnë.
Ndryshe, sot do të mbahet një tubim i madh në qytetin e Novi Sadit, në kujtim të viktimave që mbetën të vdekur në vit më parë.