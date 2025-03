NQP Shkup: Për festën e Fitër Bajramit transporti publik do të funksionojë sipas orarit të së dielës

Transporti publik në Shkup gjatë fundjavës së vazhduar, për shkak të festës së Bajramit, do të zhvillohet sipas orarit të së dielës, njoftoi sot Ndërmarrja Publike e Transportit (NQP) “Shkup”.

Biletaritë dhe qendrat për personalizim do të jenë në shërbim nesër gjatë orarit të rregullt të punës. Të dielën, ato do të jenë të hapura në Qendrën e Transportit dhe në Tregun e Gjelbër. Po ashtu, të hënën, biletaritë dhe qendrat e personalizimit do të operojnë në Qendrën e Transportit, Tregun e Gjelbër, Autokomandë (Drejtoria e NQP “Shkup”) dhe në Gjorçe Petrov.

Teleferiku do të funksionojë normalisht nesër dhe pasnesër nga ora 10:00 deri në 17:00, ndërsa nuk do të ketë shërbim të hënën. Nga e marta, 1 prill 2025, teleferiku do të operojë një orë më gjatë, duke filluar nga ora 10:00 deri në 18:00. Sipas vendimit të ri të orarit të prillit, udhëtimi i fundit nga poshtë lart do të nisë në orën 17:00 dhe përfundojë në orën 17:30.

NQP “Shkup” kujton se çdo të hënë dhe çdo të martë të fundit të muajit janë ditë jo-pune për teleferikun.

Përfundimisht, NQP “Shkup” u uron të gjithë besimtarëve të besimit islam një festë të gëzuar të Ramazan Bajramit.

