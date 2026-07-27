NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”: Uji në Shkup është i sigurt për pije

NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”: Uji në Shkup është i sigurt për pije

NP Ujësjellës dhe Kanalizime – Shkup, me qëllim informimin më të mirë të qytetarëve të Qytetit të Shkupit, ka publikuar raportin javor mbi cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm, të marrë nga analizat e kryera në Sektorin e Kontrollit Sanitar.

MARKETING

Description of image

“Sektori i Kontrollit Sanitar në periudhën nga 20.07.2026 deri më 24.07.2026 mori 195 mostra për analiza fiziko-kimike dhe 195 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 45 pika matëse në Qytetin e Shkupit”.
“Sipas rezultateve të analizave, të gjitha mostrat JANË PËRPUTHUR me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 183/18)”, thonë nga NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”.

MARKETING

Të ngjajshme

Mbi 5.500 të vdekur dhe mijëra të lënduar nga tërmetet në Venezuelë

Mbi 5.500 të vdekur dhe mijëra të lënduar nga tërmetet në Venezuelë

Gjenden trupat edhe të tre alpinistëve nga Bosnjë e Hercegovina që humbën jetën në malin Elbrus në Rusi

Gjenden trupat edhe të tre alpinistëve nga Bosnjë e Hercegovina që humbën jetën në malin Elbrus në Rusi

BDI: VLEN për ta mbuluar mospasjen e legjitimitetit etnik- zgjedh shpifjet

BDI: VLEN për ta mbuluar mospasjen e legjitimitetit etnik- zgjedh shpifjet

Gostivari drejt normalizimit, uji lejohet vetëm për përdorim teknik

Gostivari drejt normalizimit, uji lejohet vetëm për përdorim teknik

Presidenti sirian përshëndet rolin e presidentit Erdogan në heqjen e sanksioneve të SHBA-së

Presidenti sirian përshëndet rolin e presidentit Erdogan në heqjen e sanksioneve të SHBA-së

Sulm me armë në Seattle, tre të vrarë dhe disa të plagosur

Sulm me armë në Seattle, tre të vrarë dhe disa të plagosur