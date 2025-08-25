NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”: Uji në Shkup është i sigurt për pije
Ndërmarrja Publike “Ujësjellësi dhe kanalizimet” në Shkup njofton se mostrat për analiza fiziko-kimike dhe mikrobiologjike të ujit për pije nga 45 stacione matëse në Qytetin e Shkupit nga java e kaluar, përputhen me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit për pije.
Nga NP gjithashtu njoftuan se Sektori për kontroll sanitar në periudhën nga 18 deri më 22 gusht të vitit 2025 ka marrë 213 mostra për analizë fiziko-kimike dhe 213 mostra për analizë mikrobiologjike të ujit për pije nga 45 stacione matëse në Qytetin e Shkupit.
“Sipas rezultateve të marra nga analizat, të gjitha mostrat përgjigjen me Rregulloren për kërkesat për siguri dhe cilësi të ujit për pije (Gazeta zyrtare e RMV-së, nr. 183/18)”, thuhet në kumtesë.