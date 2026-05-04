NP “Ujësjellësi dhe kanalizimet”: Uji në Shkup është i sigurt për pije

NP Ujësjellës dhe Kanalizime – Shkup njofton se pas analizave të rregullta javor për ujin e pijshëm, ai është i sigurt dhe mund të përdoret për pije nga qytetarët.

“Me qëllim informimin më të mirë të qytetarëve të Qytetit të Shkupit, ka pupublikon raportin javor mbi cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm, të marrë nga analizat e kryera në Sektorin e Kontrollit Sanitar”.
Sektori i Kontrollit Sanitar në periudhën nga 27.04.2026 deri më 30.04.2026 mori 147 mostra për analiza fiziko-kimike dhe 147 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 39 pika matëse në Qytetin e Shkupit”.

“Sipas rezultateve të analizave, të gjitha mostrat JANË PËRPUTHUR me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 183/18)”, thonë nga NP.

