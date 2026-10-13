NP “Ujësjellësi dhe Kanalizime”: Uji në Shkup është i sigurt për pije
NP “Ujësjellësi dhe Kanalizime” – Shkup njofton se uji në Shkup është i sigurt për pije.
Raporti javor laboratorik mbi cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm Ndërmarrja Publike “Ujësjellësi dhe Kanalizime” – Shkup, me qëllim informimin më të mirë të qytetarëve të qytetit të Shkupit, publikon raportin javor mbi cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm, të marrë nga analizat e kryera në Sektorin e Kontrollit Sanitar.
Sektori i Kontrollit Sanitar në periudhën nga 05.10.2026 deri më 09.10.2026 mori 208 mostra për analiza fiziko-kimike dhe 208 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 53 pika matëse në Qytetin e Shkupit.
Sipas rezultateve të analizave, të gjitha mostrat JANË PËRPUTHUR me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 183/18)”, thuhet në raportin e “Ujësjellësi dhe Kanalizime” – Shkup.