NP “Ujësjellësi dhe Kanalizime”: Uji në Shkup është i sigurt për pije

NP “Ujësjellësi dhe Kanalizime”: Uji në Shkup është i sigurt për pije

NP “Ujësjellësi dhe Kanalizime” – Shkup njofton se uji në Shkup është i sigurt për pije.

MARKETING

Shik.mk

Raporti javor laboratorik mbi cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm Ndërmarrja Publike “Ujësjellësi dhe Kanalizime” – Shkup, me qëllim informimin më të mirë të qytetarëve të qytetit të Shkupit, publikon raportin javor mbi cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm, të marrë nga analizat e kryera në Sektorin e Kontrollit Sanitar.
Sektori i Kontrollit Sanitar në periudhën nga 05.10.2026 deri më 09.10.2026 mori 208 mostra për analiza fiziko-kimike dhe 208 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 53 pika matëse në Qytetin e Shkupit.

Sipas rezultateve të analizave, të gjitha mostrat JANË PËRPUTHUR me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 183/18)”, thuhet në raportin e “Ujësjellësi dhe Kanalizime” – Shkup.

MARKETING

Të ngjajshme

Ndjekja e hajdutit përfundon në tragjedi, vritet polici në Belgjikë

Ndjekja e hajdutit përfundon në tragjedi, vritet polici në Belgjikë

Hakerët shkrinë frigoriferët e supermarketeve në Francë, produkte me vlerë miliona euro përfunduan në deponi

Hakerët shkrinë frigoriferët e supermarketeve në Francë, produkte me vlerë miliona euro përfunduan në deponi

Egjipti zotohet për “çdo lloj mbështetjeje” për Arabinë Saudite pas sulmeve të grupit Huthi

Egjipti zotohet për “çdo lloj mbështetjeje” për Arabinë Saudite pas sulmeve të grupit Huthi

Rutte pas sulmit në Detin e Zi: NATO do të përshtatë praninë ushtarake në krahun lindor sipas nevojës

Rutte pas sulmit në Detin e Zi: NATO do të përshtatë praninë ushtarake në krahun lindor sipas nevojës

KSHZ-ja ka përcaktuar përmbajtjen, pamjen dhe sigurinë e fletëvotimit për zgjedhjet në Bërvenicë

KSHZ-ja ka përcaktuar përmbajtjen, pamjen dhe sigurinë e fletëvotimit për zgjedhjet në Bërvenicë

Turqia i kërkon Izraelit të ndalojë sulmet “e pamatura” në Siri

Turqia i kërkon Izraelit të ndalojë sulmet “e pamatura” në Siri