NP “Ujësjellës dhe Kanalizimi” – Shkup u bën apel qytetarëve ta përdorin ujin me ndërgjegje dhe në mënyrë racionale

NP Ujësjellës dhe Kanalizimi – Shkup informon se vazhdon konsumi jashtëzakonisht i rritur i ujit, veçanërisht në orët e pasdites, për shkak të të cilit qyteti i Shkupit po përballet me ndërprerje të furnizimit me ujë në zona të larta në disa pjesë. Konsumi shkaktohet nga konsumi i pakontrolluar i ujit për ujitje të gjelbërimit, kopshteve dhe fushave, për larjen e makinave dhe për mbushjen e pishinave.

Në këtë rast Ndërmarrja Publike u bën thirrje të gjithë qytetarëve të qytetit të Shkupit që ta përdorin ujin në mënyrë të ndërgjegjshme dhe racionale.

“Informojmë publikun se më 07.07.2025, pavarësisht apeleve dhe masave të përditshme të ndërmarra, vazhdon konsumi jashtëzakonisht i rritur i ujit, veçanërisht në orët e pasdites, i cili mesatarisht arrin në mbi 350.000 m3 në ditë, gjë që shkakton prishje të stabilitetit të sistemit të furnizimit me ujë. Si rezultat i gjithë kësaj, po përballemi me ndërprerje në furnizimin me ujë të zonave të larta në pjesë të qytetit. Stabilizimi i sistemit të furnizimit me ujë pritet në periudhën pas orës 23:00, thonë nga NP “Ujësjellës dhe Kanalizimi – Shkup”.

Nga kompania u bëjnë apel qytetarëve të qytetit të Shkupit, nëse vërejnë ndonjë lidhje të paligjshme, ta raportojnë atë në numrin 02 3073 010, [email protected] ose www.vodovod-skopje.com.mk

Me lidhjet e paligjshme, theksojnë NP “Ujësjellës dhe Kanalizimi” – Shkup, shkaktohet dëm i drejtpërdrejtë në sistemin e furnizimit me ujë dhe në cilësinë e furnizimit me ujë të të gjithë përdoruesve në qytetin e Shkupit.

