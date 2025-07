NP Ujësjellës dhe Kanalizime – Shkup: Përsëri rritje enorme dhe e pakontrolluar e konsumit të ujit

Gjatë ditës së djeshme, në përputhje me sistemin për monitorimin dhe matjen e konsumit ditor të ujit, NP Ujësjellës dhe Kanalizime – Shkup përsëri konstatoi rritje enorme dhe të pakontrolluar të konsumit të ujit, i cili arrin në rreth 360.000 m3 në baza ditore. Si rezultat i gjithë kësaj, sistemi i ujësjellësit të qytetit funksionon me presion të reduktuar dhe me ndërprerje të herëpashershme të ujit në disa pjesë të qytetit.

