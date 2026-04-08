NP “Higjiena Komunale” Shkup: Gjatë marsit janë larguar 2 315 metra kub mbeturina nga deponitë e egra

MARKETING

Ekipet e Ndërmarrjes Publike Higjiena Komunale-Shkup gjatë muajit mars mblodhën dhe transportuan 14.086 tonë mbeturina të përziera komunale nga familjet në territorin e Qytetit të Shkupit, ndërsa janë larguar edhe 2 315 metra kub mbeturina të përziera komunale, të rënda dhe ndërtimore të depozituara në sipërfaqe publike dhe të trafikut në të gjitha komunat e Shkupit.

MARKETING

Sample Image

Sasia më e madhe e mbeturinave të depozituara ilegalisht – 540 metra kub u mblodh në komunën e Karposhit.

Nga NP “Higjiena Komunale”-Shkup informojnë se po vazhdojnë me mirëmbajtjen e higjienës publike në bulevardet e Shkupit, si dhe në rrugët nën juridiksionin e Qytetit të Shkupit.

ЈП „Комунална хигиена“ Скопје: Во март отстранети 2 315 кубни метри отпад од диви депонии 

“Çdo ditë, në tre ndërrime, kryhet pastrim mekanik dhe manual në sheshin dhe rrugën Maqedonia, sheshet më të vogla Filipi II, Nëna Terezë dhe Bogorodica, urat për këmbësorë në zonën qendrore të qytetit, shtigjet për këmbësorë dhe trotuaret e urave “Goce Delçev” dhe “Sloboda”, si dhe Çarshinë e Vjetër të Shkupit. Kompania ka filluar gjithashtu larjen sezonale të makinave me anë të kamionëve cisternë, e cila kryhet çdo ditë në orët e vona të mbrëmjes”, theksohet në komunikatë.

MARKETING

