Norvegjia dërgon në shtëpi Brazilin, eleminim i hidhur nga Botërori për Selecciaon
Brazili eleminohet nga Botërori. Skuadra e Ancelottit u mund 1-2 nga Norvegjia, në një sfidë spektakolare.
Brazilianët e nisën mirë takimin dhe patën rastin e artë për të të shënuar me penallti, por Bruno Guimares gaboi.
Në pjesën e dytë, dopieta e Haaland nderoi norvegjezët, ndërsa goli në fund i Neymar shërbeu vetëm për statistikë. Zhgënjen kështu Brazili, që duhet të kthehet përpara kohe në shtëpi.
Në takimin tjetër, Norvegjia do përballet me fituesin e Meksikë-Angli.