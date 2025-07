Nokia po rikthehet në tregun e telefonave?

Nokia dhe HMD Global filluan të ndahen vitin e kaluar, një proces që përfshinte heqjen e telefonave me markën Nokia nga hmd.com dhe zëvendësimin e tyre me modele me markën HMD.

Megjithatë, marka Nokia mund të vazhdojë të jetojë në botën e telefonave nëse marka finlandeze gjen një partner të ri, transmeton Telegrafi.

Në subreddit-in Nokia, menaxheri i marrëdhënieve me komunitetin i Nokia njoftoi se kompania është e hapur për të punuar me një “prodhues të madh të telefonave celularë”.

Sigurisht, fjalët e një menaxheri llogarish në mediat sociale nuk kanë shumë peshë, dhe Reddit nuk është vendi më i mirë për të gjetur një prodhues origjinal të telefonave inteligjentë.

Nokia ka licencuar markën e saj për disa segmente të ndryshme – Streamview prodhoi televizorë, RichGo kufje (dhe aksesorë të tjerë për telefonat inteligjentë), OFF Global prodhoi laptopë.

Siç mund ta kuptohet ndoshta nga koha e shkuar, këto marrëveshje marke kanë përfunduar gjithashtu.

HMD nuk po shkon shumë mirë dhe kohët e fundit njoftoi se do të zvogëlojë operacionet e saj në SHBA. Vetë Nokia është dashur të shmangë thashethemet për probleme – vitin e kaluar, dolën raporte se Samsung po shqyrtonte blerjen e biznesit të rrjetit të Nokia-s.

Megjithatë, finlandezët i mohuan shpejt këto thashetheme dhe që atëherë nuk kemi dëgjuar asgjë për këtë. Nokia pritet të publikojë së shpejti rezultatet e saj për tremujorin e dytë të vitit 2025. Në tremujorin e parë, ajo raportoi një fitim operativ prej 156 milionë eurosh nga shitjet neto prej 4.39 miliardë eurosh.

Mbetet të shihet se si do të zhvillohet situata dhe cila kompani mund të marrë përsipër markën e telefonave Nokia. /Telegrafi/

MARKETING