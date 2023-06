Njihuni me vajzën me sindromin Down që mësoi Kuranin

Rawan Dweik, një vajzë nga Jordania, u bë personi i parë me sindromën Down që mësoi përmendësh Kuranin. Përkatësisht, nëna e saj Awatar Jaber ka treguar për mediat e huaja se si Dveik ia ka arritur këtij qëllimi.

– Rawan, e cila vuan nga një gjendje që do ta ndjekë gjatë gjithë jetës, vazhdon të thotë: “Kurani është jeta ime”. Kur e linda dhe kuptova se kishte sindromën Down, si çdo nënë, u pikëllova dhe u mërzita, por e doja shumë dhe iu betova Zotit që do t’i mësoja Kuranin. Rawan është shumë e zgjuar dhe kur ndjeu inteligjencën e saj filloi të mësonte suret më të shkurtra dhe i mësoi përmendësh shumë shpejt. E regjistrova në shkollë kur ishte 6 vjeç. I mësova rregullat e intonacionit, e mora me vete në qendrën Prime Time Zone me sindromën Down. Mësuesja më tha më pas se ajo mësoi një pjesë të sures el Baqrah. Shkoi në shkollë deri në klasën e 7-të dhe më pas e ndërpreu shkollimin me dëshirën e saj.

Për mënyrën e të kujtuarit, nëna e saj thotë se Rawan e mbante mend përmes shkrimit.

-Ajo e mësoi përmendësh suren Bekare me shkrim brenda një viti e gjysmë, e kaloi provimin dhe kur doli, bëri sexhde. Rawan vazhdoi të studionte Kuranin. Ajo zgjati 7 vite dhe ajo e përfundoi më 29, ditën e fundit të Ramazanit të këtij viti.

Shqiptimi i saj i saktë e ndihmoi atë të kujtonte.

“Fjalët e mia nuk ndryshojnë nga ajo, si i shqiptoj unë, ajo i shqipton, mësimi i saj përmendësh i Kuranit është bujaria e Zotit, nuk e kam vonuar Rajanin në asgjë, i kam dhënë gjithçka. Interesimi im për të ishte motivi i saj”, tha Jaber.

MARKETING