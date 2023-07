“Njeriu nga një planet tjetër”, Messi debuton te Inter Miami me një supergol nga goditja e dënimit

Lionel Messi shënoi golin e tij të parë për Inter Miamin në minutën e katërt shtesë në Kupën e Ligës së Amerikës Veriore dhe Qendrore dhe këtë e bëri në mënyrë fantastike nga gjuajtja e lirë për të fituar 2-1 kundër Cruz Azul.

Messi nuk e nisi ndeshjen e mbrëmshme në formacionin titullar, por mori mundësinë për të luajtur, së bashku me Sergio Busquets, duke u inkuadruar në minutën e 54-të.

Më herët u bë e ditur se Messi ndoshta do të ketë kohë të kufizuar në fillim dhe se i duhet kohë për t’u mësuar me fushën e re.

The moment we’ve been waiting for.

Welcome to the show, Lionel Messi. pic.twitter.com/3NYCnVOpx9

— Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023