Një zjarr dhe stuhi të forta kërcënojnë Kaliforninë, 1400 të evakuar
Një zjarr i madh që po përhapet me shpejtësi po djeg mijëra hektarë kullota të Kalifornisë pranë kufirit me Nevadën, ndërsa Los Anxhelosi po goditet nga një seri stuhish që mund të shkaktojnë përmbytje dhe rrëshqitje dheu në zonat e shkatërruara nga zjarret shkatërruese të janarit.
Zjarri i ri, filloi të enjten në shkurre në Qarkun Mono rreth 150 milje në juglindje të Sakramentos, sipas Departamentit të Pylltarisë dhe Mbrojtjes nga Zjarri të Kalifornisë. Sipas Cal Fire, pasi kishte djegur rreth 3,400 hektarë, zjarri shkatërroi gjithashtu 15 ndërtesa dhe detyroi 1,400 njerëz të evakuoheshin. Megjithatë, shumica janë kthyer tani në shtëpitë e tyre. Zjarri, i cili është nën kontroll vetëm 5%, është rreth 10 kilometra larg nga vendpushimi i skive Mammoth Lakes, ku vendasit po përgatiten për fillimin e sezonit të dimrit.
Meteorologët parashikojnë se shirat që lëvizin në jug nga zona e San Franciskos mund të ndihmojnë në shuarjen e tij.
Stuhia, e cila goditi zonën e Los Anxhelosit të shtunën, pritet të kombinohet me një temperaturë të dytë të ulët që lëviz drejt lindjes nga Paqësori të shtunën dhe të dielën, tha Heather Zehr, një meteorologe me AccuWeather, një kompani private parashikimi. Ajo paralajmëroi se shira të rrëmbyeshëm do të bien të shtunën në Kalifornian Jugore.
Shiu i vazhdueshëm mund të shkaktojë rrëshqitje dheu në zonat që u dogjën në janar, kur rreth 30 persona u vranë dhe më shumë se 16,000 shtëpi dhe biznese u shkatërruan ose u dëmtuan rëndë.