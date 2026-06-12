Një vit nga tragjedia e Air India-s me 260 viktima, hetimet ende pa përfundim
Një vit pas rrëzimit tragjik të avionit të Air India-s, ku humbën jetën 260 persona, autoritetet indiane bëjnë të ditur se hetimet janë ende në zhvillim dhe raporti përfundimtar nuk është gati.
Byroja e Hetimit të Aksidenteve Ajrore në Indi (AAIB) njoftoi se është arritur “progres i rëndësishëm” në zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, duke përfshirë analizën e sistemeve të avionit, të dhënave të regjistruesve të fluturimit, komponentëve të motorëve, si dhe dokumentacionit të mirëmbajtjes dhe operimit.
Megjithatë, autoritetet nuk kanë dhënë një afat se kur do të publikohet raporti përfundimtar.
Tragjedia ndodhi më 12 qershor 2025, kur një avion Boeing 787 Dreamliner i Air India-s u rrëzua pak sekonda pas ngritjes nga aeroporti i Ahmedabadit, teksa ishte nisur drejt Londrës.
Raporti paraprak i publikuar një muaj pas aksidentit zbuloi se çelësat e kontrollit të karburantit kaluan papritur në pozicionin “cut-off”, duke ndërprerë furnizimin me karburant të motorëve dhe duke shkaktuar humbjen e plotë të fuqisë së avionit.
Po ashtu, regjistrimet audio nga kabina e pilotëve zbuluan një shkëmbim të pazakontë mes tyre, ku njëri pyet tjetrin pse kishte kryer veprimin, ndërsa përgjigjja ishte se nuk e kishte bërë ai. Hetuesit nuk kanë përcaktuar ende se cili prej pilotëve ka bërë këto deklarata.
Pas publikimit të raportit paraprak, media ndërkombëtare raportoi se hetimet po përqendroheshin gjithnjë e më shumë te kapiteni Sabharwal, piloti më i lartë në kabinë. Reuters dhe The Wall Street Journal, duke cituar burime të paidentifikuara, pretenduan se regjistrimet audio mbështesnin dyshimet se furnizimi me karburant i motorëve ishte ndërprerë nga kapiteni.
Këto raportime shkaktuan reagime të forta në Indi. Shoqatat e pilotëve kundërshtuan publikisht pretendimet dhe hodhën poshtë çdo përfundim që fajësonte pilotin e ndjerë për katastrofën, ndërsa edhe AAIB bëri thirrje për të shmangur spekulimet deri në publikimin e raportit përfundimtar.
Hetimet vijojnë, ndërsa familjarët e viktimave presin ende përgjigje për një nga aksidentet ajrore më të rënda të viteve të fundit.