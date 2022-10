Një video si kundërpërgjigje për sulmet e tmerrshme të Putinit: Shpirti ukrainas nuk thyhet

Të hënën, Rusia ndërmori një sërë sulmesh në qytete të ndryshme, si hakmarrje për sulmin mbi urën që lidh Krimenë me Rusinë, ditë më parë.

“Shpirti i Ukrainës është i pathyeshëm. Banorët e Kievit këndojnë në një stacion metroje gjatë një alarmi për sulm ajror”, ka shkruar Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës në Twitter, të hënën.

Ukraine’s spirit is unbreakable.

Residents of Kyiv sing in a metro station during an air raid alert. pic.twitter.com/xLd8nPK7T4

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 10, 2022