Një version i ri i TikTok po vjen?

Edhe pse ligji për heqjen dorë ose ndalimin e TikTok është zyrtarisht në fuqi që nga janari, aplikacioni e ka ndërprerë shërbimin në SHBA vetëm për një ditë.

Tani, The Information raporton se një marrëveshje për një shitje që përmbush kërkesat e ligjit është afër dhe do të vijë me një version të ri, të veçantë të aplikacionit, shkruajnë mediat e huaja.

Megjithatë, çdo marrëveshje do të ketë nevojë për miratimin e qeverisë kineze, e cila është ende duke “u grindur” me administratën Trump për tarifat.

Stafi i TikTok thuhet se po punon në një version të ri të aplikacionit – të quajtur M2, sipas përcaktimit të brendshëm M të aplikacionit aktual – për t’u lëshuar në dyqanet e aplikacioneve më 5 shtator. Trump shtyu për herë të tretë afatin për të ndaluar aplikacionin muajin e kaluar dhe ai do të skadojë në mesin e shtatorit.

