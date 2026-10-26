Një vajzë 7-vjeçare në mesin e 3 palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza
Tre palestinezë, përfshirë një vajzë 7-vjeçare, u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën sot nga sulmet e ushtrisë izraelite dhe të personave të armatosur të mbështetur nga Izraeli në Rripin e Gazës, në kushtet e shkeljeve të përditshme të marrëveshjes së armëpushimit të vitit të kaluar, bëri të ditur një burim mjekësor, transmeton Anadolu.
Burimi në spitalin “Nasser”, në jug të Gazës, i tha Anadolu-s se trupat e dy të rinjve dhe të një vajze u dërguan në spital pas një sulmi ajror dhe të shtënave me armë në zonën “Bir 19”, në perëndim të Khan Younisit. Një dron izraelit kreu disa sulme në “Bir 19”, një zonë ku ndodhen çadrat e palestinezëve të zhvendosur, duke vrarë një të ri dhe duke plagosur mesatarisht katër persona të tjerë, thanë dëshmitarët.
Ata shtuan se automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr të dendur drejt çadrave të të zhvendosurve ndërsa persona të armatosur të mbështetur nga Izraeli qëlluan në zonën përreth, duke vrarë një tjetër të ri dhe një vajzë 7-vjeçare, e cila u qëllua ndërsa ndodhej brenda çadrës së saj.
Artileria izraelite bombardoi zonat në lindje të Khan Younisit ndërsa automjetet ushtarake të pozicionuara në lindje të qytetit hapën zjarr të dendur. Në pjesën qendrore të Gazës, një grua palestineze u plagos mesatarisht nga të shtënat izraelite në zonën Ard al-Shawa, në lindje të Deir al-Balahut, bëri të ditur një tjetër burim mjekësor.
Automjetet ushtarake izraelite përparuan në një distancë të kufizuar në lindje të Deir al-Balahut ndërsa qëllonin me armë në mënyrë të dendur, thanë dëshmitarët. Në veri të Gazës, artileria izraelite bombardoi zonat lindore të qytetit të Gazës ndërsa tanket e pozicionuara pas “Vijës së Verdhë” hapën zjarr në lindje të lagjeve Shujaiya dhe Tuffah, shtuan ata.
“Vija e Verdhë” shënon zonën nga e cila forcat izraelite u tërhoqën gjatë fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit dhe ndan territorin nën kontrollin ushtarak izraelit nga zonat ku palestinezët lejohen të qëndrojnë. Pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e përditshme në Gaza, duke vrarë të paktën 1.551 palestinezë dhe duke plagosur 5.573 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 74 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 175 mijë të tjerë në Gaza ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës civile të enklavës është shkatërruar.