Një ushtar sirian i vrarë dhe dy të plagosur në një sulm nga persona të armatosur të paidentifikuar në Deir ez-Zor

Një ushtar sirian i vrarë dhe dy të plagosur në një sulm nga persona të armatosur të paidentifikuar në Deir ez-Zor

Një ushtar sirian është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në një sulm nga persona të paidentifikuar në provincën lindore Deir ez-Zor, sipas një deklarate të Ministrisë së Mbrojtjes, transmeton Anadolu.

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Ushtarët u sulmuan në qytezën Jadid Bakara, në lindje të Deir ez-Zorit, bëri të ditur Departamenti i Medias dhe Komunikimit i ministrisë për Agjencinë Arabe të Lajmeve të Sirisë (SANA).

Ministria nuk dha hollësi të tjera lidhur me rrethanat e sulmit dhe as nuk identifikoi përgjegjësit.

Asnjë grup nuk e ka marrë menjëherë përgjegjësinë për sulmin.

Ngjarja vjen në një kohë kur Siria lindore vazhdon të përballet me sfida të sigurisë, ndërsa autoritetet po punojnë për rikthimin e stabilitetit pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024.

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