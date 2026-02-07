Një trajner palestinez i cili humbi këmbën në një sulm izraelit po mbijeton përmes sportit
Muhammed Sakr, një trajner bodibildingu i cili humbi këmbën e djathtë gjatë sulmeve izraelite në Rripin e Gazës, refuzon të heqë dorë nga pasioni i tij për sportin, pavarësisht të gjitha vështirësive, transmeton Anadolu.
Gjatë dy viteve të sulmeve izraelite në Gaza, mijëra banorë të Gazës, si fëmijë ashtu edhe të rritur, humbën gjymtyrë dhe u bënë të paaftë. Këta njerëz, tani me një këmbë të humbur, po përpiqen të vazhdojnë jetën e tyre dhe të përshtaten me rrethanat e tyre të reja.
Sakr, një trajner palestinez që jeton në Khan Yunis në Gazën jugore, humbi një këmbë në sulmin izraelit, por arriti të mbahej përsëri në jetë me vendosmëri.
Trajneri i cili shkon rregullisht në palestër, kryen lëvizje që edhe njerëzit e shëndetshëm i kanë të vështira pa asnjë vështirësi. Pavarësisht se ka vetëm një këmbë, ai kërcen litar dhe bën ushtrime për të punuar muskujt e pjesës së sipërme të trupit.
Sakr jo vetëm që stërvitet në palestër, por gjithashtu vazhdon stërvitjen e tij dhe mbështet procesin e rehabilitimit të atyre që ndajnë të njëjtin fat me të.
Humbja e këmbës nuk e ndaloi atë nga sportet
Sakr theksoi se palestra përbëhej nga dy ndërtesa të ndara, një për burra dhe një për gra. Ai shpjegoi se ndërtesa e burrave u shkatërrua në sulme, duke i bërë pajisjet sportive të papërdorshme, ndërsa ndërtesa e grave ishte 50 për qind e dëmtuar.
Ai deklaroi se ata u përpoqën ta riparonin palestrën dhe pajisjet sa më shumë që të ishte e mundur, dhe se i hoqën pajisjet nga ndërtesa, të cilat ishin 50 për qind të përdorshme, dhe i zhvendosën në ndërtesën tjetër.
“Edhe nëse humb një gjymtyrë, jeta vazhdon”
Sakr deklaroi se pavarësisht rrethanave të vështira, ai vazhdoi të punonte edhe më shumë me vendosmëri. “Humbja e këmbës sime nuk më ndaloi të merresha me sport dhe të vazhdoja të stërvitesha”.
Sakr shtoi se ai ende trajnon, mbështet rehabilitimin e shumë të rinjve që u plagosën dhe u paaftësuan në sulmet izraelite dhe u jep atyre këshilla për jetën e përditshme.