Një tjetër gazetar palestinez vritet në sulmin izraelit në Gaza, numri i gazetarëve të vdekur rritet në 256
Një tjetër gazetar palestinez u vra në një sulm ajror izraelit në Rripin e Gazës, duke e çuar numrin e gazetarëve të vdekurve që nga tetori i vitit 2023 në 256, thanë autoritetet lokale, transmeton Anadolu.
Mohammed Al-Muneerawi, një reporter për gazetën lokale “Falasteen”, u vra kur avionët luftarakë izraelitë goditën një shtëpi në kampin e refugjatëve Nuseirat në Gazën qendrore të martën, thanë burimet mjekësore.
Zyra e Medias e Qeverisë së Gazës tha se viktima e re e çoi numrin e gazetarëve palestinezë të vrarë në sulmet izraelite që nga tetori i vitit 2023 në 256.
Zyra dënoi me forcë “shënjestrimin, vrasjen dhe atentatin e qëllimshëm dhe sistematik të gazetarëve palestinezë” nga ushtria izraelite.
Ajo i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare dhe institucioneve të medias “të dënojnë, frenojnë dhe ndjekin penalisht pushtimin izraelit për krimet e tij të vazhdueshme dhe të sigurojnë që kriminelët e luftës të sillen para drejtësisë”.
“Ne gjithashtu bëjmë thirrje për presion serioz dhe efektiv për t’i dhënë fund gjenocidit, për të mbrojtur gazetarët dhe punonjësit e medias në Rripin e Gazës dhe për të ndaluar krimet e vazhdueshme të vrasjes dhe atentatit të tyre”, shtoi deklarata.
Ushtria izraelite vrau më shumë se 100 palestinezë, përfshirë 35 fëmijë, në sulme vdekjeprurëse në të gjithë Rripin e Gazës, një shkelje të një marrëveshjeje armëpushimi që ka qenë në fuqi që nga 10 tetori.
Izraeli ka vrarë më shumë se 68.500 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 170.000 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori i vitit 2023.