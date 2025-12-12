Një tërmet me magnitudë 6,7 ballë godet Japoninë

Një tërmet me magnitudë 6,7 ballë godet Japoninë

Një tërmet me magnitudë 6,7 ballë goditi bregdetin verilindor të Japonisë të premten, tha Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së, duke i shtyrë autoritetet të lëshojnë një njoftim për cunami, i cili më vonë u anulua, transmeton Anadolu.

Tërmeti u regjistrua në një thellësi prej 16 kilometrash në bregdetin e qytetit Hachinohe, në prefekturën Aomori.

Agjencia Meteorologjike e Japonisë lëshoi ​​një njoftim për cunami për pjesët veriore dhe verilindore të vendit dhe parashikoi valë deri në 1 metër në rajonet e prekura.

Megjithatë, më vonë, shërbimi meteorologjik e hoqi njoftimin për cunami për bregdetin e Paqësorit të Japonisë veriore.

Më parë, autoritetet kishin lëshuar gjithashtu urdhra evakuimi në disa qytete dhe u kishin kërkuar njerëzve të zhvendoseshin në vende të sigurta.

Nuk u raportuan anomali nga termocentralet bërthamore në rajonin e prekur dhe nuk pati raportime të menjëhershme për dëme.

Tërmeti i fundit goditi rajonin pasi autoritetet paralajmëruan më parë për dridhje të forta këtë javë.

