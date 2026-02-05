Një tërmet me magnitudë 5.8 godet jugun e ishullit Java në Indonezi

Një tërmet me magnitudë 5.8 godet jugun e ishullit Java në Indonezi

Një tërmet i fortë me magnitudë 5.8 ka goditur jugun e ishullit Java në Indonezi, transmeton Anadolu.

Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së (USGS) njoftoi se tërmeti ndodhi në orën 18:06 GMT në jug të ishullit Java, në një thellësi prej 58.4 kilometrash.

Nuk pati raportime të menjëhershme për dëme materiale.

Agjencia indoneziane e Meteorologjisë, Klimatologjisë dhe Gjeofizikës e regjistroi tërmetin me një magnitudë 6.4 dhe tha se ai nuk paraqet rrezik për cunami.

