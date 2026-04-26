Një tërmet me magnitudë 3.6 godet Norvegjinë lindore, më i fuqishmi në mbi dy dekada
Një tërmet me magnitudë 3.6 ka goditur pjesë të gjera të Norvegjisë lindore mëngjesin e sotëm, më i fuqishmi që ka prekur rajonin në më shumë se 20 vjet, transmeton Anadolu.
Sipas Matricës Sizmike Norvegjeze (NORSAR), lëkundjet u ndjenë gjerësisht në zonën e kryeqytetit Oslo dhe rajonet përreth, ndërsa epiqendra u regjistrua pranë Jessheim-it, në verilindje të kryeqytetit.
Autoritetet thanë se nuk ka raportime të menjëhershme për të lënduar apo dëme të konsiderueshme.
“Njerëzit kanë raportuar lëkundje të forta, por nuk presim shkatërrime”, tha Berit Marie Storheim nga Rrjeti Kombëtar Sizmik Norvegjez.
Policia tha se mori shumë telefonata nga banorët që ndjenë tërmetin, por konfirmoi se nuk janë regjistruar incidente serioze. Shërbimet emergjente mbetën në gatishmëri teksa vlerësimet vazhdojnë.
NORSAR fillimisht e vlerësoi tërmetin me magnitudë 3.3 përpara se ta rishikonte në rritje. Agjencia tha se tërmeti i fundit më i fortë në rajon ndodhi në vitin 2004.
Megjithëse u ndje gjerësisht, ky nuk ishte i paprecedentë. Tërmeti më i madh i regjistruar në rajonin e Oslos, në vitin 1904, kishte magnitudë 5.4.