Një tërmet i fortë godet Italinë
Një tërmet me magnitudë 4.3 ballë u regjistrua mëngjesin e sotëm në orën 10:15, sipas kohës italiane, në rajonin e Toskanës, me epiqendër në zonën më të gjerë të Pizës.
Deri më tani, nuk ka pasur raportime për të lënduar dhe, sipas të dhënave zyrtare, thellësia fokale e tërmetit ishte 7 kilometra.
Shumë banorë kanë lënë ndërtesat e tyre dhe zjarrfikësit po kryejnë kontrolle për të përcaktuar nëse është shkaktuar ndonjë dëm. Për arsye paraprake, u vendos që të evakuohet bashkia dhe gjykata e Pizës , si dhe të ndalohet trafiku i trenave.