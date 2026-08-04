Një tërmet i fortë godet Italinë

Një tërmet i fortë godet Italinë

Një tërmet me magnitudë 4.3 ballë u regjistrua mëngjesin e sotëm në orën 10:15, sipas kohës italiane, në rajonin e Toskanës, me epiqendër në zonën më të gjerë të Pizës.

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Deri më tani, nuk ka pasur raportime për të lënduar dhe, sipas të dhënave zyrtare, thellësia fokale e tërmetit ishte 7 kilometra.

Shumë banorë kanë lënë ndërtesat e tyre dhe zjarrfikësit po kryejnë kontrolle për të përcaktuar nëse është shkaktuar ndonjë dëm. Për arsye paraprake, u vendos që të evakuohet bashkia dhe gjykata e Pizës , si dhe të ndalohet trafiku i trenave.

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