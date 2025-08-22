Një tërmet 7.5 ballë godet Kilin

Një tërmet me magnitudë 7.5 ballë goditi pjesën jugore të Kilit, vendin e Amerikës së Jugut, transmeton Anadolu.

Qendra e Kërkimeve Gjeologjike të SHBA-së (USGS) njoftoi se epiqendra e tërmetit ishte kalimi Drake pranë brigjeve të Gadishullit Antarktik të Kilit.

Tërmeti u shënua në një thellësi prej afërsisht 10.8 kilometrash dhe u ndje në shumë qytete në Argjentinë dhe Kili.

Shërbimi Hidrografik dhe Oqeanografik i Marinës Kiliane (SHOA) njoftoi një alarm për cunami pas tërmetit.

SHOA urdhëroi evakuimin e zonave bregdetare, brigjeve shkëmbore, ligatinave, grykëderdhjeve të lumenjve, vijave bregdetare, shtigjeve për këmbësorë, marinave, rrugëve bregdetare, porteve të peshkimit, porteve dhe skelave.

