Një tërmet 7.5 ballë godet Kilin
Një tërmet me magnitudë 7.5 ballë goditi pjesën jugore të Kilit, vendin e Amerikës së Jugut, transmeton Anadolu.
Qendra e Kërkimeve Gjeologjike të SHBA-së (USGS) njoftoi se epiqendra e tërmetit ishte kalimi Drake pranë brigjeve të Gadishullit Antarktik të Kilit.
Tërmeti u shënua në një thellësi prej afërsisht 10.8 kilometrash dhe u ndje në shumë qytete në Argjentinë dhe Kili.
Shërbimi Hidrografik dhe Oqeanografik i Marinës Kiliane (SHOA) njoftoi një alarm për cunami pas tërmetit.
SHOA urdhëroi evakuimin e zonave bregdetare, brigjeve shkëmbore, ligatinave, grykëderdhjeve të lumenjve, vijave bregdetare, shtigjeve për këmbësorë, marinave, rrugëve bregdetare, porteve të peshkimit, porteve dhe skelave.