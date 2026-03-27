Një stuhi goditi Slloveninë, erëra me shpejtësi mbi 100 km/orë, mijëra njerëz mbetën pa energji elektrike
Sllovenia u godit nga një stuhi e shoqëruar me erëra me shpejtësi mbi 100 kilometra në orë, dhe mijëra njerëz mbetën pa energji elektrike për shkak të linjave të dëmtuara të energjisë.
Sipas mediave të huaja, shërbimet e shërbimeve dhe rrugëve, zjarrfikësit dhe punonjësit e Elektroprivreda patën më shumë se 300 ndërhyrje në të gjithë vendin për shkak të erës së stuhisë.
Disa rrugë u mbyllën për shkak të pemëve që ranë në rrugë, dhe disa makina, kamionë dhe makineri pune u dëmtuan.
Administrata Sllovene e Mbrojtjes Civile dhe Shpëtimit paralajmëroi qytetarët të enjten në mëngjes se në veri të vendit ekziston rreziku i erërave të stuhisë, rrëzimit të pemëve, dëme të çative dhe ndërprerjeve në furnizimin me energji elektrike dhe ujë.
Banorëve iu këshillua, ndër të tjera, të qëndrojnë brenda, të ndjekin informacionin e shërbimeve kompetente, si dhe të shmangin afërsinë e linjave të energjisë dhe zonave të mbuluara me pemë.
Sipas Agjencisë Sllovene të Mjedisit, erërat më të forta u matën në Aeroportin Lesce në Gorenjska, ku era arriti në 103 kilometra në orë.
Një paralajmërim është lëshuar edhe për të premten për erëra të forta në disa zona të vendit.