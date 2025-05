Një stuhi e fortë godet Valencian, rrugët kthehen në lumenj dhe mbulohen nga breshëri

Një stuhi e fuqishme goditi rajonin spanjoll të Valencias, duke i kthyer rrugët në lumenj dhe duke mbuluar veturat me breshër.

Qytetet në të gjithë rajonin u goditën nga rrebeshe të papritura që sollën bllokimin e trafikut dhe i detyruan njerëzit të kërkonin strehim.

Pamjet dramatike në rrjete sociale tregojnë breshër dhe shi të rrëmbyeshëm duke marrë gjithçka në rrugën e tyre.

