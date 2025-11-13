Një skandal i madh korrupsioni përfshin aleatët kryesorë të Zelenskyt
Ministrat e energjisë dhe të drejtësisë të Ukrainës kanë dhënë dorëheqjen pas një hetimi të madh për korrupsion në sektorin energjetik të vendit.
Presidenti Volodymyr Zelensky kërkoi shkarkimin e ministres së Energjisë, Svitlana Grynchuk, dhe ministrit të Drejtësisë, Herman Halushchenko të mërkurën.
Të hënën, organet antikorrupsion akuzuan disa persona për orkestrimin e një skeme përvetësimi në sektorin e energjisë me vlerë rreth 100 milionë dollarë, përfshirë operatorin kombëtar bërthamor Enerhoatom.
Disa nga ata të përfshirë në skandal janë – ose kanë qenë – bashkëpunëtorë të ngushtë të Zelenskyt, shkruan BBC, përcjell Telegrafi.
Akuza është se ministri i Drejtësisë, Herman Halushchenko dhe ministra dhe zyrtarë të tjerë kryesorë morën pagesa nga kontraktorët që ndërtonin fortifikime kundër sulmeve ruse në infrastrukturën energjetike.
Midis atyre që dyshohet se janë të përfshirë janë ish-zëvendëskryeministri Oleksiy Chernyshov dhe Timur Mindich – një biznesmen dhe bashkëpronar i ish-studios televizive të Zelensky-t, Kvartal95. Që atëherë, ai thuhet se është larguar nga vendi.
Halushchenko tha se do të mbrohej kundër akuzave, ndërsa Grynchuk tha në mediat sociale: “Brenda fushëveprimit të aktiviteteve të mia profesionale nuk ka pasur shkelje të ligjit”.
Byroja Kombëtare Kundër Korrupsionit e Ukrainës (Nabu) dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar Kundër Korrupsionit (Sap) thanë se hetimi – i cili zgjati 15 muaj dhe përfshinte 1,000 orë regjistrime audio – zbuloi pjesëmarrjen e disa anëtarëve të qeverisë ukrainase.
Sipas Nabu, personat e përfshirë mblodhën sistematikisht ryshfete nga kontraktorët e Enerhoatom me vlerë midis 10% dhe 15% të vlerave të kontratës.
Organet kundër korrupsionit thanë gjithashtu se shumat e mëdha ishin pastruar në skemë dhe publikuan fotografi të çantave plot me para të gatshme. Fondet më pas u transferuan jashtë Ukrainës, përfshirë Rusinë, tha Nabu.
Prokurorët pretenduan se të ardhurat e skemës u pastruan përmes një zyre në Kiev të lidhur me familjen e ish-ligjvënësit ukrainas dhe senatorit aktual rus Andriy Derkach.
Nabu ka publikuar fragmente të reja të hetimit dhe përgjimeve të saj çdo ditë dhe të martën premtoi se do të ketë më shumë.
Skandali po zhvillohet në sfondin e përshkallëzimit të sulmeve ruse ndaj objekteve energjetike ukrainase, duke përfshirë nënstacionet që furnizojnë me energji elektrike centralet bërthamore.
Ai gjithashtu do të hedhë një dritë mbi korrupsionin në Ukrainë, i cili vazhdon të jetë endemik pavarësisht punës së Nabu dhe Sap në 10 vitet që nga krijimi i tyre.
Në korrik, shpërthyen protesta mbarëkombëtare për shkak të ndryshimeve që frenojnë pavarësinë e Nabu dhe Sap.
Ukrainasit kishin frikë se kombi mund të humbiste statusin e lakmuar të vendit kandidat për në BE, i cili iu dha me kusht që të zhvillonte një luftë të besueshme kundër korrupsionit.
Partnerët evropianë të Kievit gjithashtu shprehën alarm për vendimin, me ambasadorët nga grupi i kombeve G7 që shprehën dëshirën për të diskutuar çështjen me udhëheqjen ukrainase.
Reagimi ishte më i ashpri që goditi qeverinë ukrainase që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë në vitin 2022 dhe u shua vetëm nga vendimi i Zelensky për të rivendosur lirinë e dy organeve antikorrupsion. /Telegrafi/