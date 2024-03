Një shtetasi nga Gjeorgjia është ndaluar në stacionin policor në Tabanoc për dhënie ryshfeti

Në vendkalimin kufitar Tabanoc, në hyrje të vendit, dje në ora 15:55, zyrtarët policorë kanë privuar R.Sh. (39) nga Gjeorgjia për veprën penale të ofrimit të ryshfetit.

Siç njoftoi sot MPB-ja, ai ka ardhur në pikën kufitare me automjetin e pasagjerëve “Kia” me targa gjeorgjiane dhe në dokumentet e bashkangjitura ka vendosur për kontroll të pasaportës një kartëmonedhë 20 euro.

R. Sh. i është hequr liria dhe është konstatuar se kartoni jeshil që ka paraqitur ka qenë i falsifikuar. Pas dokumentimit të rastit, do të dorëzohet një parashtresë përkatëse.

