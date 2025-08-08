Një shtetase e Maqedonisë u mbyt në Halkidiki, trupi dorëzohet për autopsi

Një shtetase e Maqedonisë u mbyt në Halkidiki, trupi dorëzohet për autopsi

Një shtetase 75-vjeçare e RMV-së dje u nxor pa shenja jete në plazhin e Sozopolit në komunën e Nea Propontidës, në Halkidiki. Asaj iu dha menjëherë ndihma e parë nga ekipi i shërbimit të urgjencës mjekësore, pas së cilës u dërgua në spital, por mjekët e shpallën të vdekur.

Roja Bregdetare greke njoftoi se Autoriteti Bregdetar i Nea Moudanias u informua se “një shtetase e huaj 75-vjeçare (shtetas i RMV-së) u nxor pa jetë nga plazhi i Sozopolit, në komunën e Nea Propontidës”.

Pas mbërritjes së një ambulance, asaj iu dha ndihma e parë dhe më pas u transferua në Qendrën Shëndetësore të Nea Moudanias, ku u shpall e vdekur.

Ata raportuan gjithashtu se si pjesë e hetimit paraprak, u urdhërua një autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Selanik.

Ky është rasti i katërt i mbytjes së shtetasve të RMV-së në plazhet greke këtë sezon.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati turk do të vizitojë Egjiptin për bisedime të nivelit të lartë mbi Gazën dhe çështjet rajonale

Kryediplomati turk do të vizitojë Egjiptin për bisedime të nivelit të lartë mbi Gazën dhe çështjet rajonale

Aliu: Më shumë se 1.250 punësime të reja në shëndetësi brenda 45 ditëve

Aliu: Më shumë se 1.250 punësime të reja në shëndetësi brenda 45 ditëve

Vitia: Kërkuam disa herë nga Shqipëria hemodializë falas për qytetarët e Kosovës, ende s’kemi përgjigje zyrtare

Vitia: Kërkuam disa herë nga Shqipëria hemodializë falas për qytetarët e Kosovës, ende s’kemi përgjigje zyrtare

Zbulohen mbetje mortore në Vushtrri, dyshohet se i përkasin një personi nga lista e të zhdukurve

Zbulohen mbetje mortore në Vushtrri, dyshohet se i përkasin një personi nga lista e të zhdukurve

Australia i bën thirrje Izraelit të heqë dorë nga vendimi i tij për të pushtuar qytetin e Gazës

Australia i bën thirrje Izraelit të heqë dorë nga vendimi i tij për të pushtuar qytetin e Gazës

Gjermania pezullon dërgesat e armëve në Izrael që mund të përdoren në Gaza

Gjermania pezullon dërgesat e armëve në Izrael që mund të përdoren në Gaza