Një shtetas sërb ka plagosur një person nga Gjevgjelia

Prokuroria Themelore e Shtetit në Gjevgjeli ka iniciuar procedurë kundër një shtetasi të Republikës së Serbisë, i cili dyshohet se më 31 mars në orët e hershme të mëngjesit ka ushtruar dhunë të rëndë ndaj një personi në objektin ushqimor të pompës së benzinës në Josifovo.

Gjegjësisht, i plagosuri ishte duke festuar lindjen e një fëmije me shokët e tij në një restorant, ndërsa i dyshuari ishte ulur në një tavolinë tjetër me një person tjetër, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Të dy kanë qenë të dehur dhe kanë filluar të thyejnë lokalin, duke goditur televizorin dhe duke kërcënuar pronarin e pallatit kur ai i ka kërkuar të largohen nga lokali, pasi janë bërë agresivë.

Shtetasi serb dhe shoku i tij janë tërbuar pasi janë hedhur jashtë lokalit, kanë dalë nga objekti drejt kamionit të tyre dhe më pas i dyshuari është kthyer në hyrje të lokalit ku viktima ka qenë duke qëndruar dhe duke folur në telefon.

Shtetasi serb e ka sulmuar burrin pa asnjë arsye dhe arsyetim dhe i ka shkaktuar një plagë me thikë në anën e majtë të gjoksit me thikë. I dyshuari është larguar menjëherë me vrap drejt kamionit, por është ndaluar nga mysafirët e lokalit, thuhet në njoftimin e prokurorisë.

Për shkak të rrezikut për arratisje, prokurori i shtetit ka paraqitur propozim për mbajtjen e shtetasit të huaj të dyshuar.

